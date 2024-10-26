Гилберт Аренас сравнил Энтони Дэвиса и Пау Газоля
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас сравнил звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса и легендарного Пау Газоля, который завоевал в составе «озёрников» два титула.
«Если вы не ставите Энтони Дэвиса выше [Пау] Газоля, значит, с вами что-то не так», — приводит слова Аренаса издание The Cold Wire.
Минувшей ночью «Лейкерс» одержали победу в матче с «Финикс Санз» 123:116. Дэвис набрал в игре 35 очков и повторил рекорд легендарного Джерри Уэста, набрав в двух первых встречах сезона минимум 35 очков. В дебютном матче сезона-2024/2025 с «Миннесотой» Дэвис набрал 36 очков.
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи
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