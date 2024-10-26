Гилберт Аренас сравнил Энтони Дэвиса и Пау Газоля

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас сравнил звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса и легендарного Пау Газоля, который завоевал в составе «озёрников» два титула.

«Если вы не ставите Энтони Дэвиса выше [Пау] Газоля, значит, с вами что-то не так», — приводит слова Аренаса издание The Cold Wire.

Минувшей ночью «Лейкерс» одержали победу в матче с «Финикс Санз» 123:116. Дэвис набрал в игре 35 очков и повторил рекорд легендарного Джерри Уэста, набрав в двух первых встречах сезона минимум 35 очков. В дебютном матче сезона-2024/2025 с «Миннесотой» Дэвис набрал 36 очков.