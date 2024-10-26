Кевин Гарнетт и Пол Пирс высказались о возрастном ограничении в НБА

Член Зала славы баскетбола, чемпион НБА 2008 года Кевин Гарнетт и звёздный бывший баскетболист Пол Пирс высказались о возрастном ограничении для молодых игроков в Национальной баскетбольной ассоциации. НБА прекратила допускать выпускников школ к участию в драфте после переговоров с Ассоциацией игроков в 2006 году. С тех пор каждый колледж поддерживал минимальный возрастной предел в 19 лет, заставляя игроков оставаться у себя по крайней мере на один год, прежде чем заявляться на драфте. Однако Кевин Гарнетт и Пол Пирс не согласны с этим ограничением, приведя в пример Купера Флэгга.

«Был высказан аргумент, что некоторые ребята, вероятно, не могли играть сразу после школы, но сейчас это не так. Некоторые из тех, за кем я сейчас наблюдаю, говорят: «Нет, нам не нужен колледж», — приводит слова Гарнетта The Sports Rush.

«Куперу Флэггу не нужно было учиться в колледже», — отметил Пирс.

Купер представляет университетскую команду Дьюка и с большой вероятностью станет первым номером драфта НБА в 2025 году.