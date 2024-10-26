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Игрок «Зенита» Фрейзер: нам удалось заставить «Астану» делать сложные броски

Игрок «Зенита» Фрейзер: нам удалось заставить «Астану» делать сложные броски
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Защитник «Зенита» американец Трент Фрейзер рассказал, благодаря чему его команде удалось победить в матче с «Астаной». Игра завершилась в пользу сине-бело-голубых со счётом 99:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
64 : 99
Зенит
Санкт-Петербург
Астана: Джонсон - 29, Смит - 19, Утоми - 8, Майдекин - 6, Айткали - 2, Мурзагалиев, Щербак, Десятников, Походяев, Исаенко, Оразбеков
Зенит: Воронцевич - 18, Фрейзер - 16, Мун - 16, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Вольхин - 9, Пойтресс - 9, Щербенев - 6, Хантер - 4, Рыжов - 2, Захаров, Бэйкон

— Трент, прежде всего, поздравляем вас с этой победой. В чём был ключ к сегодняшнему выступлению и такому крупному результату?
— Думаю, важно было хорошо начать, правильно настроиться на защиту, постараться сделать несколько пауз и развивать нападение. Мы знали, что с Маркеллом, который очень взрывной в атаке, их команда может здорово играть и усложнять защиту, поэтому, думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы заставить их делать сложные броски. Конечно, любой хороший снайпер всё равно забьёт свои очки, но, думаю, мы отлично сработали, стараясь сдерживать их по максимуму. В обороне мы провели стабильную игру на протяжении всего матча, делились мячом в атаке и хорошо выполняли наши комбинации, — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

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