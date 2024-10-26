Игрок «Зенита» Фрейзер: нам удалось заставить «Астану» делать сложные броски

Защитник «Зенита» американец Трент Фрейзер рассказал, благодаря чему его команде удалось победить в матче с «Астаной». Игра завершилась в пользу сине-бело-голубых со счётом 99:64.

— Трент, прежде всего, поздравляем вас с этой победой. В чём был ключ к сегодняшнему выступлению и такому крупному результату?

— Думаю, важно было хорошо начать, правильно настроиться на защиту, постараться сделать несколько пауз и развивать нападение. Мы знали, что с Маркеллом, который очень взрывной в атаке, их команда может здорово играть и усложнять защиту, поэтому, думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы заставить их делать сложные броски. Конечно, любой хороший снайпер всё равно забьёт свои очки, но, думаю, мы отлично сработали, стараясь сдерживать их по максимуму. В обороне мы провели стабильную игру на протяжении всего матча, делились мячом в атаке и хорошо выполняли наши комбинации, — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».