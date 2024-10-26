Форвард ЦСКА Амат М’Бай ответил, в чём заключается секрет «Локомотива-Кубань»

Французский форвард ЦСКА Амат М’Бай высказал мнение, в чём заключается секрет «Локомотива-Кубань», который на данный момент лидирует в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.

«В чём секрет «Локо»? Не знаю, что ответить, это их дело. Не беспокоюсь о соперниках, думаю только о нашей игре. Скажу только, что это хорошая команда.

Когда мы обошли их в матче Суперкубка, мы здорово двигали мяч, хорошо адаптировались к их системе защиты, изучили лично каждого соперника, знали приоритеты команды, на что она способна. И сами агрессивно оборонялись», — приводит слова М’Бая «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Локомотив‑Кубань» состоится в Москве 27 октября.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.