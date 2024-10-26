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«Наступила тишина». Уэйд и Энтони — о появлении Джордана на церемонии в честь 75-летия НБА

«Наступила тишина». Уэйд и Энтони — о появлении Джордана на церемонии в честь 75-летия НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд и 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони вспомнили, как на церемонии в честь 75-летия НБА появился легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан. Об этом они рассказали в видео на YouTube-канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero.

Уэйд: Тогда [на церемонию] пришёл Джордан, и сразу наступила тишина.

Энтони: Он подходил ко всем и говорил: «Я бы надрал тебе задницу».

Напомним, Майкл Джордан является шестикратным чемпионом североамериканской лиги, шестикратным MVP финала НБА, двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (1984, 1992).

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