«Наступила тишина». Уэйд и Энтони — о появлении Джордана на церемонии в честь 75-летия НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд и 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони вспомнили, как на церемонии в честь 75-летия НБА появился легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан. Об этом они рассказали в видео на YouTube-канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero.

Уэйд: Тогда [на церемонию] пришёл Джордан, и сразу наступила тишина.

Энтони: Он подходил ко всем и говорил: «Я бы надрал тебе задницу».

Напомним, Майкл Джордан является шестикратным чемпионом североамериканской лиги, шестикратным MVP финала НБА, двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (1984, 1992).