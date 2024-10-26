Форвард ЦСКА Амат М’Бай поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань»

Французский форвард ЦСКА Амат М’Бай поделился ожиданиями от матча с лидером регулярного сезона Единой лиги ВТБ «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится в Москве 27 октября.

«Будет очень серьёзная и очень напряжённая битва. «Локомотив» играет жёстко, хорошо, они находятся на подъёме, показывают хороший баскетбол, тренер проделывает отличную работу. Впрочем, то же самое можно сказать о нас. Это будет хорошая проверка того, в каком состоянии мы сейчас, как мы хотим войти во вторую часть сезона», — приводит слова М’Бая «Матч ТВ».

На данный момент у краснодарской команды девять побед в девяти матчах. На счету ЦСКА семь побед и одно поражение.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.