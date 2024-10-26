«Если он не паникует, то и мы нет». Энтони Дэвис похвалил Джей Джей Редика

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис ехидно подколол бывшего тренера Дарвина Хэма, одновременно восхваляя хладнокровие нового главного тренера «озёрников» Джей Джея Редика. После победного матча с «Финикс Санз», в котором «Лёкерс» в первой половине горел 22 очка, Дэвис похвалил тренерский штаб за отсутствие паники.

«Джей пришел в толпу в перерыве и просто сказал нам: «Мы в порядке. Успокойтесь. Мы знаем, что делаем неправильно. Потери. Переход. Мы нормально играем, просто уступаем… И раз он не паникует, очевидно, мы тоже не паникуем», — приводит слова Дэвиса Sportskeeda.

Энтони Дэвис набрал в этом матче 35 очков, сделал восемь подборов, четыре передачи и два блок-шота и стал лучшим игроком встречи, где «озёрники» сумели переиграть «Финикс Санз» со счётом 123:116.