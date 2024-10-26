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«Если он не паникует, то и мы нет». Энтони Дэвис похвалил Джей Джей Редика

«Если он не паникует, то и мы нет». Энтони Дэвис похвалил Джей Джей Редика
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Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис ехидно подколол бывшего тренера Дарвина Хэма, одновременно восхваляя хладнокровие нового главного тренера «озёрников» Джей Джея Редика. После победного матча с «Финикс Санз», в котором «Лёкерс» в первой половине горел 22 очка, Дэвис похвалил тренерский штаб за отсутствие паники.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи

«Джей пришел в толпу в перерыве и просто сказал нам: «Мы в порядке. Успокойтесь. Мы знаем, что делаем неправильно. Потери. Переход. Мы нормально играем, просто уступаем… И раз он не паникует, очевидно, мы тоже не паникуем», — приводит слова Дэвиса Sportskeeda.

Энтони Дэвис набрал в этом матче 35 очков, сделал восемь подборов, четыре передачи и два блок-шота и стал лучшим игроком встречи, где «озёрники» сумели переиграть «Финикс Санз» со счётом 123:116.

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