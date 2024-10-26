Адетокунбо пришёл на пресс-конференцию в образе персонажа мультфильма «История игрушек»

Лидер и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо появился на пресс-конференции после игры с «Чикаго Буллз» в костюме персонажа анимационного фильма «История игрушек» мистера Картофельная голова. Матч, в котором встречались «Бакс» и «Буллз», состоялся сегодня, 26 октября, в Милуоки (США). Игра завершилась со счётом 133:122 в пользу «Чикаго».

«В первую очередь — я отец, а уже потом — баскетболист», — ответил Адетокунбо, когда его спросили, почему он пришёл в таком образе.

В ходе встречи представитель Греции набрал 38 очков, сделал 11 подборов, а также отдал пять передач. На площадке Яннис Адетокунбо провёл 35 минут 8 секунд.