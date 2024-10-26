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Адетокунбо пришёл на пресс-конференцию в образе персонажа мультфильма «История игрушек»

Адетокунбо пришёл на пресс-конференцию в образе персонажа мультфильма «История игрушек»
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Лидер и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо появился на пресс-конференции после игры с «Чикаго Буллз» в костюме персонажа анимационного фильма «История игрушек» мистера Картофельная голова. Матч, в котором встречались «Бакс» и «Буллз», состоялся сегодня, 26 октября, в Милуоки (США). Игра завершилась со счётом 133:122 в пользу «Чикаго».

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 133
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Лиллард - 28, Принс - 11, Трент-мл. - 10, Портис - 9, Грин - 9, Лопес - 7, Райт - 5, Коннотон - 3, Роллинз - 2, Боучэмп, Ливингстон, Smith, Джексон, Johnson
Чикаго Буллз: Уайт - 35, Лавин - 25, Вучевич - 22, Гидди - 17, Уильямс - 13, Смит - 11, Филлипс - 3, Терри - 3, Досунму - 2, Buzelis - 2, Картер, Крэйг, Саного, Хортон-Такер, Дуарте

«В первую очередь — я отец, а уже потом — баскетболист», — ответил Адетокунбо, когда его спросили, почему он пришёл в таком образе.

В ходе встречи представитель Греции набрал 38 очков, сделал 11 подборов, а также отдал пять передач. На площадке Яннис Адетокунбо провёл 35 минут 8 секунд.

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