«Голден Стэйт» установил рекорд НБА, выиграв первые два матча с преимуществом в 77 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» — первая команда в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которая выиграла первые два матча сезона с общим преимуществом в 77 очков. В первом матче сезона-2024/2025 «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 140:104, а во втором победили «Юту Джаз» — 127:86.

«Голден Стэйт» стал первой командой в истории НБА, которой на старте регулярного чемпионата НБА удалось одержать две победы подряд с разницей как минимум 35 очков.

Предыдущий рекорд по преимуществу по очкам в первых двух играх сезона принадлежал «Портленду», который в сезоне-2017/2018 победил в первых матчах с разницей в +66 очков.