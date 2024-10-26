Судья Евролиги отстранён от работы на один сезон за кражу духов стоимостью € 221

Судья Евролиги словенец Матей Болтаузер отстранён от работы на один сезон за кражу духов в белградском аэропорту имени Николы Теслы, сообщает портал Basket News.

Матей не был включён в список судей на сезон-2024/2025 Евролиги.

Согласно информации издания Mozzart Sport, Болтаузер имеет возможность подать заявку на возвращение к работе судьи в Евролиги в следующее межсезонье.

5 декабря 2023 года словенский специалист попытался украсть флакон духов Tom Ford стоимостью € 221 после встречи «Партизана» и «Монако».

После задержания он признал вину и компенсировал весь причинённый им ущерб. Однако Евролига всё же начала дисциплинарное расследование.