Шакил О'Нил объяснил, почему он любит Стефена Карри. Причина не в трёхочковых

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил объяснил, почему он любит разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Знаете, почему я люблю Стефа Карри? Мне никогда раньше не приходилось видеть такого. Если вы увидите Стефа на улице, то заметите, что у него нет мускулатуры Леброна. К тому же, Карри не высокий. Он выглядит, словно совершенно нормальный парень из офиса», — приводит слова Шакила портал Clutch Points.

Ранее Шакил О'Нил резко прокомментировал решение центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида не играть в сдвоенных матчах.