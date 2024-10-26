Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Голден Стэйт» Хилд стал автором уникального достижения в истории НБА

Новичок «Голден Стэйт» Хилд стал автором уникального достижения в истории НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству реализованных трёхочковых бросков в первых двух матчах на старте регулярного чемпионата.

Хилд забросил 12 трёхочковых бросков в матчах «Уорриорз» с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Ютой Джаз». Бадди реализовал пять дальних бросков в своём дебютном матче с «Портлендом», а затем семь — с «Ютой». Хилду понадобилось всего 16 бросков, чтобы добиться этого достижения.

Кроме того, «Голден Стэйт Уорриорз» — первая команда в истории НБА, которая выиграла первые два матча сезона с общим преимуществом в 77 очков. В первом матче сезона-2024/2025 «Уорриорз» обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 140:104, а во втором победили «Юту Джаз» — 127:86.

Материалы по теме
«Голден Стэйт» установил рекорд НБА, выиграв первые два матча с преимуществом в 77 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android