Гилберт Аренас назвал самого востребованного в маркетинговом плане игрока НБА

Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас и Рашад Маккантс — обсудили в подкасте GilsArenaShow, какие из нынешних звёзд Лиги больше всего востребованы в маркетинговом плане.

Маккантс: Какая звезда НБА более востребована: Джа Морант, Виктор Вембаньяма или Энтони Эдвардс?

Аренас: Его эти манеры… Вемби уже знает в этом толк.

Маккантс: Человек-муравей (Энтони Эдвардс. — Прим. «Чемпионата») — это круто, и Джа тоже.

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму одним из игроков, за которыми ему больше всего нравится следить.