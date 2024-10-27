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Гилберт Аренас назвал самого востребованного в маркетинговом плане игрока НБА

Гилберт Аренас назвал самого востребованного в маркетинговом плане игрока НБА
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Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас и Рашад Маккантс — обсудили в подкасте GilsArenaShow, какие из нынешних звёзд Лиги больше всего востребованы в маркетинговом плане.

Маккантс: Какая звезда НБА более востребована: Джа Морант, Виктор Вембаньяма или Энтони Эдвардс?

Аренас: Его эти манеры… Вемби уже знает в этом толк.

Маккантс: Человек-муравей (Энтони Эдвардс. — Прим. «Чемпионата») — это круто, и Джа тоже.

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму одним из игроков, за которыми ему больше всего нравится следить.

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