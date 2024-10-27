Дабл-дабл Джейлен Брауна и 37 очков Тэйтума помогли «Бостону» победить «Детройт»

В ночь с 26 на 27 октября мск на «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 124:118.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, четыре подбора и две результативные передачи. Его одноклубник лёгкий форвард Джейлен Браун оформил дабл-дабл: 24 очка, 10 подборов и пять передач.

В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Джейден Айви: 26 очков, пять подборов и шесть передач. Ещё один дабл-дабл в игре оформил разыгрывающий Кейд Каннингем, на счету которого 21 очко, 10 передач и шесть подборов.

Следующий матч «Детройт» проведёт в гостях с «Майами Хит». «Бостон» сыграет дома с «Милуоки Бакс».

У кого больше всех очков в НБА: