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Детройт Пистонс — Бостон Селтикс, результат матча 27 октября 2024, счёт 118:124, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Джейлен Брауна и 37 очков Тэйтума помогли «Бостону» победить «Детройт»
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В ночь с 26 на 27 октября мск на «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 124:118.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
4-я четверть
98 : 101
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Холланд, Дюрен, Каннингем, Бисли, Рид, Хардуэй-младший, Харрис, Мур, Фонтеккио, Суидер, Айви, Дженкинс, Сассер, Стюарт, Уильямс
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Уайт, Притчард, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Хорфорд, Спрингер, Шейерман, Кета

В составе победителей наибольшей результативностью отметился лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, четыре подбора и две результативные передачи. Его одноклубник лёгкий форвард Джейлен Браун оформил дабл-дабл: 24 очка, 10 подборов и пять передач.

В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Джейден Айви: 26 очков, пять подборов и шесть передач. Ещё один дабл-дабл в игре оформил разыгрывающий Кейд Каннингем, на счету которого 21 очко, 10 передач и шесть подборов.

Следующий матч «Детройт» проведёт в гостях с «Майами Хит». «Бостон» сыграет дома с «Милуоки Бакс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

У кого больше всех очков в НБА:

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