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29 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Хьюстон»

29 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Хьюстон»
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В ночь с 26 на 27 октября мск на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 109:106.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Сохан - 17, Джонсон - 16, Шампани - 12, Барнс - 11, Касл - 8, Брэнэм - 7, Коллинс - 4, Пол - 3, Уэсли - 2, Дюк, Сиссоко, Minix, Бэсси, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Грин - 29, Ванвлит - 18, Брукс - 16, Ландейл - 13, Уитмор - 10, Смит II - 7, Исон - 6, Шенгюн - 6, Томпсон - 1, Холидей, Данте, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

В составе победителей наибольшей результативностью отметился форвард Джереми Сохан, на счету которого 12 набранных очков, семь подборов и два перехвата. Его одноклубник центровой Виктор Вембаньяма набрал 29 очков и сделал семь подборов.

В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Джейлен Грин — 29 очков, он также сделал шесть подборов. В следующем матче «Сан-Антонио» снова примет «Хьюстон». Игра состоится 29 октября.

Турнирная таблица НБА
Календарь НБА

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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