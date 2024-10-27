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Кевин Дюрант набрал 29 000 очков за карьеру в НБА, он стал восьмым в истории

Кевин Дюрант набрал 29 000 очков за карьеру в НБА, он стал восьмым в истории
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 108:100 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 21, Нуркич - 18, Данн - 13, Джонс - 8, Моррис - 8, О'Нил - 7, Гиллеспи - 3, Пламли - 3, Ли - 2, Игодаро, Бол
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 22, Томпсон - 19, Гэффорд - 7, Лайвли - 5, Вашингтон - 5, Маршалл - 2, Клебер - 2, Гортман, Харди, Гримс, Пауэлл, Проспер, Динвидди, Моррис

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант во время матча достиг отметки в 29 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. Примечательно, что Дюрант стал восьмым игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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