Кевин Дюрант набрал 29 000 очков за карьеру в НБА, он стал восьмым в истории

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 108:100 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант во время матча достиг отметки в 29 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. Примечательно, что Дюрант стал восьмым игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.

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