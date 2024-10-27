Леброн Джеймс стал автором уникального достижения по дабл-даблам в НБА

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 103:94 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс по ходу игры оформил дабл-дабл. Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Джеймс стал первым игроком в истории, кому в своём 22-м сезоне удалось оформить дабл-дабл.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.