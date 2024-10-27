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Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз, результат матча 27 октября 2024, счёт 131:127, регулярный чемпионат НБА

Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» победить «Сакраменто», у Сабониса — трипл-дабл
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В ночь с 26 на 27 октября мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 131:127.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень

В составе победителей наибольшей результативностью отметился лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач. Его одноклубник центровой Энтони Дэвис набрал 31 очко, совершил девять подборов и отдал две результативные передачи.

В составе гостей больше всего очков набрал литовский центровой Домантас Сабонис, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 12 подборов и 10 передач. Кроме того, дабл-дабл в игре оформил разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету 28 очков, 10 передач и пять подборов.

Следующий матч «Лейкерс» проведут в гостях с «Финикс Санз». «Сакраменто» сыграет дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Обе встречи пройдут 29 октября.

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