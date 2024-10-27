Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» победить «Сакраменто», у Сабониса — трипл-дабл

В ночь с 26 на 27 октября мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 131:127.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач. Его одноклубник центровой Энтони Дэвис набрал 31 очко, совершил девять подборов и отдал две результативные передачи.

В составе гостей больше всего очков набрал литовский центровой Домантас Сабонис, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 12 подборов и 10 передач. Кроме того, дабл-дабл в игре оформил разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету 28 очков, 10 передач и пять подборов.

Следующий матч «Лейкерс» проведут в гостях с «Финикс Санз». «Сакраменто» сыграет дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Обе встречи пройдут 29 октября.

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У кого больше всех очков в НБА: