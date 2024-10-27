В ночь с 26 на 27 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 октября:

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:109.

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 106:114.

«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:135.

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 118:124.

«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 95:114.

«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 124:111.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 112:101.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 109:106.

«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 114:102.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 131:127

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