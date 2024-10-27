Все результаты игрового дня НБА 27 октября
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В ночь с 26 на 27 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 27 октября:
- «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:109.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 106:114.
- «Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:135.
- «Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 118:124.
- «Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 95:114.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 124:111.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 112:101.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 109:106.
- «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 114:102.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 131:127
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
104 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 22, Браун - 11, Гордон - 10, Портер - 9, Строутер - 8, Уэстбрук - 2, Уотсон - 1, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 37, Зубац - 24, Харден - 23, Данн - 11, Джонс - 9, Портер - 4, Батюм - 1, Хиланд, Коффи, Миллер, Мэнн, Браун, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 114
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 27, Бриджес - 16, Карри - 15, Манн - 14, Ричардс - 12, Мартин - 10, Уильямс - 7, Диабате - 5, Смит, Мицич, Симпсон, Роден, Салон, Гибсон
Майами Хит: Батлер - 26, Хироу - 22, Розир - 19, Адебайо - 12, Йович - 10, Бёркс - 9, Жакез-мл. - 6, Брайант - 6, Робинсон - 4, Ричардсон, Уэр, Ларссон, Смит, Johnson, Хайсмит
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
116 : 135
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 23, Пул - 14, Кузма - 14, Сарр - 12, Каррингтон - 10, Валанчюнас - 10, Кисперт - 10, Багли III - 9, Батлер - 8, Дэвис - 2, Болдуин Мл. - 2, Джордж - 2, Гилл, Холмс
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Гарлэнд - 23, Аллен - 23, Джером - 14, Мобли - 13, Меррилл - 11, ЛеВерт - 10, Ньянг - 3, Тайсон - 3, Окоро - 3, Уэйд - 2, Портер, Томпсон
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
118 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Айви - 26, Каннингем - 21, Бисли - 17, Дюрен - 15, Фонтеккио - 11, Хардуэй-младший - 9, Харрис - 8, Стюарт - 6, Холланд - 5, Рид, Мур, Суидер, Дженкинс, Сассер, Уильямс
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 24, Притчард - 19, Уайт - 17, Хорфорд - 17, Холидэй - 7, Тиллман - 3, Петерсон, Дэвисон, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
95 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Вучевич - 18, Гидди - 14, Уайт - 9, Филлипс - 9, Смит - 4, Болл - 3, Досунму - 3, Бузелис - 3, Дуарте - 3, Уильямс - 3, Хортон-Такер - 2, Терри - 2, Картер, Крэйг
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 21, Уоллес - 9, Уиггинс - 8, Дорт - 7, Джо - 6, Дженг - 6, Митчелл - 4, Карузо - 3, Флаглер - 3, Джонс, Риз, Дука
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
124 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 22, Хафф - 18, Морант - 16, Джексон - 13, Бейн - 13, Пиппен Мл. - 11, Смарт - 9, Уэллс - 7, Иди - 7, Кларк - 5, Ларэвиа - 3, Кавамура
Орландо Мэджик: Вагнер - 23, Саггс - 21, Банкеро - 16, Ховард - 11, Блэк - 10, Вагнер - 9, Хьюстан - 6, Энтони - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Джозеф - 3, Картер - 3, Битадзе - 2, Маккланг, Куин, Харрис
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 101
Торонто Рэпторс
Торонто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Рэндл - 24, Дивинченцо - 16, Гобер - 15, Конли - 10, Рид - 10, Макдэниелс - 9, Александер-Уолкер - 4, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза
Торонто Рэпторс: Дик - 25, Барнс - 20, Агбаджи - 19, Баттл - 9, Пёлтль - 8, Фернанду - 6, Шид - 5, Буше - 4, Картон - 3, Могбо - 2, Темпл, Шомше, Митчелл
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Сохан - 17, Джонсон - 16, Шампани - 12, Барнс - 11, Касл - 8, Брэнэм - 7, Коллинс - 4, Пол - 3, Уэсли - 2, Дюк, Сиссоко, Minix, Бэсси, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Грин - 29, Ванвлит - 18, Брукс - 16, Ландейл - 13, Уитмор - 10, Смит II - 7, Исон - 6, Шенгюн - 6, Томпсон - 1, Холидей, Данте, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 21, Нуркич - 18, Данн - 13, Джонс - 8, Моррис - 8, О'Нил - 7, Гиллеспи - 3, Пламли - 3, Ли - 2, Игодаро, Бол
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 22, Томпсон - 19, Гэффорд - 7, Лайвли - 5, Вашингтон - 5, Маршалл - 2, Клебер - 2, Гортман, Харди, Гримс, Пауэлл, Проспер, Динвидди, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень
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