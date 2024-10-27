Энтони Дэвис повторил достижение Коби Брайанта 19-летней давности в «Лейкерс»

Сегодня, 27 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 131:127 в пользу домашней команды.

Бигмен и один из лидеров «Лейкерс» Энтони Дэвис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (10 из 15 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), девять подборов, три перехвата, два блок-шота и столько же передач. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «-22».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 31-летний баскетболист стал первым игроком «озёрников» с 2005 года, кому удалось набрать как минимум 30 очков в первых трёх матчах регулярного сезона. Ранее это удавалось Коби Брайанту.