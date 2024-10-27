Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис повторил достижение Коби Брайанта 19-летней давности в «Лейкерс»

Энтони Дэвис повторил достижение Коби Брайанта 19-летней давности в «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 131:127 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень

Бигмен и один из лидеров «Лейкерс» Энтони Дэвис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (10 из 15 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), девять подборов, три перехвата, два блок-шота и столько же передач. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «-22».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 31-летний баскетболист стал первым игроком «озёрников» с 2005 года, кому удалось набрать как минимум 30 очков в первых трёх матчах регулярного сезона. Ранее это удавалось Коби Брайанту.

Сейчас читают:
Никола, ну как же так? Сербская суперзвезда набрал 41 очко, но подвёл в важный момент
Никола, ну как же так? Сербская суперзвезда набрал 41 очко, но подвёл в важный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android