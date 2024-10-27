«Передай мне этот чёртов мяч!» Леброн Джеймс — партнёру по команде во время тайм-аута

Сегодня, 27 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 131:127 в пользу домашней команды.

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Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время тайм-аута в середине заключительной четверти обратился к партнёру по команде — японскому форварду Руи Хатимуре.

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«Просто передай мне мяч! Я только что забил 10 раз подряд, а ты собираешься бросать сложный бросок под давлением? Давай, передай мне этот чёртов мяч!» — сказал Джеймс.