Джей Джей Редик: мы все невероятно счастливы наблюдать за величием Леброна Джеймса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз» (131:127) прокомментировал выступление лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса.

Отметим, что Джеймс в заключительной четверти набрал 16 очков. По итогам встречи на счету звёздного форварда 32 очка.

«Просто посмотрите на игру Леброна в начале четвёртой четверти. Что тут ещё можно сказать? Мы все невероятно счастливы наблюдать за его величием на протяжении стольких лет. И тот факт, что он продолжает это делать, просто… это действительно невероятно. Это действительно невероятно», — сказал Редик во время пресс-конференции.