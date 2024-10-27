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Джей Джей Редик: мы все невероятно счастливы наблюдать за величием Леброна Джеймса

Джей Джей Редик: мы все невероятно счастливы наблюдать за величием Леброна Джеймса
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз» (131:127) прокомментировал выступление лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень

Отметим, что Джеймс в заключительной четверти набрал 16 очков. По итогам встречи на счету звёздного форварда 32 очка.

«Просто посмотрите на игру Леброна в начале четвёртой четверти. Что тут ещё можно сказать? Мы все невероятно счастливы наблюдать за его величием на протяжении стольких лет. И тот факт, что он продолжает это делать, просто… это действительно невероятно. Это действительно невероятно», — сказал Редик во время пресс-конференции.

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