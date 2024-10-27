Единая лига: расписание матчей 27 октября
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27 октября состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности воскресенье порадует поклонников баскетбола тремя играми. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание матчей 27 октября:
13:00 мск — ЦСКА — «Локомотив-Кубань»;
15:00 мск — «Автодор» — «Уралмаш»;
16:00 мск — «Парма» — «Самара».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Краснодарский «Локомотив-Кубань» возглавляет Единую лигу, не потерпев ни одного поражения в девяти матчах. Армейцы идут на втором месте, уступив единожды команде «Пари НН».
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
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