27 октября состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности воскресенье порадует поклонников баскетбола тремя играми. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей 27 октября:

13:00 мск — ЦСКА — «Локомотив-Кубань»;

15:00 мск — «Автодор» — «Уралмаш»;

16:00 мск — «Парма» — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК Парма Пермь Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Краснодарский «Локомотив-Кубань» возглавляет Единую лигу, не потерпев ни одного поражения в девяти матчах. Армейцы идут на втором месте, уступив единожды команде «Пари НН».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).