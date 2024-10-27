Видео: Леброн Джеймс набирает 16 очков за менее чем четыре минуты в четвёртой четверти

Сегодня, 27 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 131:127 в пользу домашней команды.

В начале заключительной четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 16 очков. Примечательно, что ему для этого потребовалось менее четырёх минут.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (12 из 22 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), 14 подборов, 10 передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».