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Видео: Леброн Джеймс набирает 16 очков за менее чем четыре минуты в четвёртой четверти

Видео: Леброн Джеймс набирает 16 очков за менее чем четыре минуты в четвёртой четверти
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Сегодня, 27 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 131:127 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень

В начале заключительной четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 16 очков. Примечательно, что ему для этого потребовалось менее четырёх минут.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (12 из 22 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), 14 подборов, 10 передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».

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