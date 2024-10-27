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Андрей Ведищев — об игре с ЦСКА: это главный претендент на победу в сезоне

Андрей Ведищев — об игре с ЦСКА: это главный претендент на победу в сезоне
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался в преддверии центрального матча недели в Единой лиге ВТБ с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наш соперник — действующий чемпион и, наверное, главный претендент на победу в этом сезоне. У них много классных игроков, глубокая скамейка. Но мы готовимся играть не против кого-то отдельно, а против команды ЦСКА. Думаю, будет много борьбы.

Самым важным для нас будет оставаться сфокусированными весь матч. В последних играх это не всегда получалось. А с таким соперником, как ЦСКА, потерять фокус будет особенно опасно», — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарского клуба.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» возглавляет Единую лигу, не потерпев ни одного поражения в девяти матчах. Армейцы идут на втором месте, уступив единожды команде «Пари НН».

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