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Обладатель «Харт Трофи» Натан Маккиннон вручил Николе Йокичу награду MVP НБА

Обладатель «Харт Трофи» Натан Маккиннон вручил Николе Йокичу награду MVP НБА
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Известный хоккеист НХЛ, нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, недавно получивший приз «Харт Трофи» из рук популярного баскетболиста «Денвер Наггетс» Николы Йокича, ответил взаимностью, вручив ему награду НБА MVP-2023/2024 (приз самому ценному игроку Национальной баскетбольной ассоциации).

Натан Маккиннон вручил награду НБА MVP Николе Йокичу

Натан Маккиннон вручил награду НБА MVP Николе Йокичу

Фото: Скриншот из социальной сети X (ранее Twitter) ClutchPoints

В ночь с 24 на 25 октября на площадке «Болл-Арены» в Денвере (США) состоялась игра в рамках регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
104 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 22, Браун - 11, Гордон - 10, Портер - 9, Строутер - 8, Уэстбрук - 2, Уотсон - 1, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 37, Зубац - 24, Харден - 23, Данн - 11, Джонс - 9, Портер - 4, Батюм - 1, Хиланд, Коффи, Миллер, Мэнн, Браун, Джонс

Хозяева площадки уступили со счётом 87:102. Никола Йокич оформил в этой игре трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов и 13 результативных пасов.

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Никола Йокич вручил Натану Маккиннону приз «Харт Трофи» перед матчем «Колорадо»
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