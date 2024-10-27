Обладатель «Харт Трофи» Натан Маккиннон вручил Николе Йокичу награду MVP НБА

Известный хоккеист НХЛ, нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, недавно получивший приз «Харт Трофи» из рук популярного баскетболиста «Денвер Наггетс» Николы Йокича, ответил взаимностью, вручив ему награду НБА MVP-2023/2024 (приз самому ценному игроку Национальной баскетбольной ассоциации).

Натан Маккиннон вручил награду НБА MVP Николе Йокичу Фото: Скриншот из социальной сети X (ранее Twitter) ClutchPoints

В ночь с 24 на 25 октября на площадке «Болл-Арены» в Денвере (США) состоялась игра в рамках регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Хозяева площадки уступили со счётом 87:102. Никола Йокич оформил в этой игре трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов и 13 результативных пасов.