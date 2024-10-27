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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 27-28 октября

Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 27-28 октября
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В понедельник, 28 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Кайл Лоури
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Портленд»:

Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон

«Нью-Орлеан»:

Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Херберт Джонс
Зайон Уильямсон
Дэниэль Тайс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).

«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бруклин»:

Бен Симмонс
Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Торин Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (голеностоп).

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс»

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер
Айзея Джо
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен

«Атланта»:

Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер
Джейлен Джонсон
Клинт Капела

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Айзея Хартенштайн (рука).

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс»

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри
Эндрю Уиггинс
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).

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