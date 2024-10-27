Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 27-28 октября

В понедельник, 28 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 22:30 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон

Эндрю Нембард

Аарон Несмит

Паскаль Сиакам

Майлз Тёрнер

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Кайл Лоури

Келли Убре

Калеб Мартин

Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Портленд»:

Анферни Саймонс

Тумани Камара

Дени Авдия

Джерами Грант

Деандре Эйтон

«Нью-Орлеан»:

Си Джей Макколлум

Брэндон Ингрэм

Херберт Джонс

Зайон Уильямсон

Дэниэль Тайс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).

«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бруклин»:

Бен Симмонс

Деннис Шрёдер

Кэм Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард

Гэри Трент

Торин Принс

Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)

Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (голеностоп).

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс»

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер

Айзея Джо

Лугенц Дорт

Джейлен Уильямс

Чет Холмгрен

«Атланта»:

Трей Янг

Дайсон Дэниэлс

Деандре Хантер

Джейлен Джонсон

Клинт Капела

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Айзея Хартенштайн (рука).

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс»

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри

Эндрю Уиггинс

Жонатан Куминга

Дрэймонд Грин

Трэйс Джексон-Дэвис

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).