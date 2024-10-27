Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 27-28 октября

В понедельник, 28 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс»
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Кайл Лоури
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Портленд»:
Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон
«Нью-Орлеан»:
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Херберт Джонс
Зайон Уильямсон
Дэниэль Тайс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).
«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс»
«Бруклин»:
Бен Симмонс
Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Торин Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (голеностоп).
«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс»
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Айзея Джо
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен
«Атланта»:
Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер
Джейлен Джонсон
Клинт Капела
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Айзея Хартенштайн (рука).
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс»
«Голден Стэйт»:
Стефен Карри
Эндрю Уиггинс
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).