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Видео: Шрёдер вступил в конфликт с фанатом, оскорбившим Бена Симмонса

Видео: Шрёдер вступил в конфликт с фанатом, оскорбившим Бена Симмонса
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31-летний немецкий баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс», Деннис Шрёдер вступил в подтрибунном помещении в конфронтацию с поклонником, назвавшим игрока «Нетс» Бена Симмонса мусором. Инцидент произошёл в субботу после игры с «Орландо Мэджик», которую «Бруклин» проиграл со счётом 101:116.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
116 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 29, Вагнер - 18, Банкеро - 15, Блэк - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Саггс - 10, Картер - 8, Харрис - 6, Энтони - 4, Ховард - 3, Битадзе - 3, Хьюстан, Маккланг, Джозеф, Да Силва
Бруклин Нетс: Томас - 24, Шрёдер - 20, Финни-Смит - 15, Джонсон - 12, Уильямс - 7, Симмонс - 7, Клауни - 7, Клэкстон - 4, Милтон - 3, Джонсон - 2, Миллер-Уайтхэд, Цуй, Мартин, Мартин, Уилсон

Игроки «Нетс» направлялись в раздевалку после игры по коридору, как один из поклонник сказал в адрес Симмонса, что Бен является мусором. После этого к поклоннику вернулся Шрёдер вместе с командой и началась перепалка. Судя по дальнейшим кадрам, охрана вывела фаната из помещения.

Симмонс в феврале 2022 года был обменян из «Филадельфия Сиксерс» вместе с Андре Драммондом, Сетом Карри и двумя будущими первыми выборами драфта в «Бруклин Нетс» на Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа.

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Новости. Баскетбол
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