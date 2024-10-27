Видео: Шрёдер вступил в конфликт с фанатом, оскорбившим Бена Симмонса

31-летний немецкий баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс», Деннис Шрёдер вступил в подтрибунном помещении в конфронтацию с поклонником, назвавшим игрока «Нетс» Бена Симмонса мусором. Инцидент произошёл в субботу после игры с «Орландо Мэджик», которую «Бруклин» проиграл со счётом 101:116.

Игроки «Нетс» направлялись в раздевалку после игры по коридору, как один из поклонник сказал в адрес Симмонса, что Бен является мусором. После этого к поклоннику вернулся Шрёдер вместе с командой и началась перепалка. Судя по дальнейшим кадрам, охрана вывела фаната из помещения.

Симмонс в феврале 2022 года был обменян из «Филадельфия Сиксерс» вместе с Андре Драммондом, Сетом Карри и двумя будущими первыми выборами драфта в «Бруклин Нетс» на Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа.