ДеАарон Фокс совершил досадную потерю на последних секундах матча с «Лейкерс»

Сегодня, 27 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 131:127 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Сакраменто» ДеАарон Фокс на последних секундах матча при счёте 127:131 в пользу «Лейкерс» имел возможность сократить отставание, однако совершил досадную потерю. Как итог, встреча завершилась в пользу «озёрников».

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Фокс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 28 очков (9 из 20 с игры, где 3 из 10 — трёхочковые), 10 результативных передач, пять подборов и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».