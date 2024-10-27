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Вембаньяма прибыл на игру НБА в модели кроссовок Nike, связанной со «Звёздными войнами»

20-летний звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма, представляющий клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», прибыл на первый домашний матч сезона-2024/2025 в уникальной модели кроссовок Nike GT Hustles, сделанной в стилистике популярной франшизы «Звёздные войны».

Фото: Nike

«Сегодня вечером Виктор Вембаньяма получил специальную модель Nike GT Hustle «Вуки года» (созвучие с Rookie of the Year „Новичок года“) на первом домашнем матче в Сан-Антонио — в честь своей победы в номинации „Новичок года“ и его любви к «Звёздным войнам», — написал журналист Ник Депаула.

Вуки — вымышленная раса инопланетян во вселенной «Звёздные войны». Самый известный её представитель — Чубакка, путешествующий вместе с Ханом Соло.

Фото: Nike

В первой домашней игре сезона «Спёрс» нанесли поражение «Хьюстон Рокетс» со счётом 109:106, на счету Виктора 29 очков, семь подборов и три блок-шота.