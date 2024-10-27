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Вембаньяма прибыл на игру НБА в модели кроссовок Nike, связанной со «Звёздными войнами»

Вембаньяма прибыл на игру НБА в модели кроссовок Nike, связанной со «Звёздными войнами»
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20-летний звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма, представляющий клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», прибыл на первый домашний матч сезона-2024/2025 в уникальной модели кроссовок Nike GT Hustles, сделанной в стилистике популярной франшизы «Звёздные войны».

Фото: Nike

«Сегодня вечером Виктор Вембаньяма получил специальную модель Nike GT Hustle «Вуки года» (созвучие с Rookie of the Year „Новичок года“) на первом домашнем матче в Сан-Антонио — в честь своей победы в номинации „Новичок года“ и его любви к «Звёздным войнам», — написал журналист Ник Депаула.

Вуки — вымышленная раса инопланетян во вселенной «Звёздные войны». Самый известный её представитель — Чубакка, путешествующий вместе с Ханом Соло.

Фото: Nike

В первой домашней игре сезона «Спёрс» нанесли поражение «Хьюстон Рокетс» со счётом 109:106, на счету Виктора 29 очков, семь подборов и три блок-шота.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Сохан - 17, Джонсон - 16, Шампани - 12, Барнс - 11, Касл - 8, Брэнэм - 7, Коллинс - 4, Пол - 3, Уэсли - 2, Дюк, Сиссоко, Minix, Бэсси, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Грин - 29, Ванвлит - 18, Брукс - 16, Ландейл - 13, Уитмор - 10, Смит II - 7, Исон - 6, Шенгюн - 6, Томпсон - 1, Холидей, Данте, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
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