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«Астана» объявила о расторжении контракта с тренером Такианосом

«Астана» объявила о расторжении контракта с тренером Такианосом
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Баскетбольный клуб «Астана» объявил о прекращении сотрудничества с 55-летним греческим главным тренером команды Фотисом Такианосом.

«Решение принято по обоюдному соглашению сторон. Мы благодарим Фотиса за его вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейших профессиональных начинаниях. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Глеб Плотников, который продолжит подготовку команды к следующим матчам», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанской команды.

Такианос возглавил команду в феврале 2024 года. В сезоне-2024/2025 под руководством Фотиса «Астана» провела 10 матчей, проиграв в каждом из них. «Астана» занимает последнее место в Единой лиге.

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