Бывший партнёр Брайанта рассказал о самоотдаче Коби против сильных соперников

44-летний американский бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэтт Барнс рассказал о желании легендарного Коби Брайанта защищаться против лучших игроков соперников, несмотря на то что Барнс и Рон Артест считались хорошими защищающимися баскетболистами.

«Мы знаем, что Коби был также великолепным защитником. Были моменты, когда Коби действительно хотелось нас отругать и он был раздражён нашими действиями. Например, в игре мы всегда старались защищаться против лучшего игрока соперника, чтобы сохранить силы и энергию Коби, но бывали случаи, когда соперник реализовывал несколько сложных бросков — и тут был крик от Брайанта: «Чувак, исчезни, я буду защищаться против него!»

Поэтому он спорил на площадке со мной и Роном [Артестом], который собирался защищать лучшего игрока. Так что это просто показывает соревновательный характер Коби и то, как усердно он работал. Я имею в виду, у меня никогда не было возможности увидеть это ни до, ни после. Я всегда говорю, что у него было множество способностей, данных богом, но чувствую, что он каждый день платил богу за то, как усердно он работал с этими способностями», — приводит слова Барнса издание Fadeaway World.