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Баскетболисты ЦСКА прервали победную серию «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

Баскетболисты ЦСКА прервали победную серию «Локомотива-Кубань» в Единой лиге
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В Москве на площадке «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный ЦСКА и лидер чемпионата краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра закончилась победой хозяев со счётом 92:91 (16:22, 24:20, 21:19, 31:30).

Таким образом, прервалась победная серия Краснодара из девяти побед, однако команда продолжит возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Для «Локомотива-Кубань» это поражение стало первым в этом сезоне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Аврамович - 30, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Курбанов - 6, М'Бай - 4, Ухов - 3, Антонов - 2, Уэйр, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Темиров - 14, Уэйли - 12, Кливленд - 9, Елатонцев - 9, Джонсон - 7, Ищенко - 6, Мартюк - 4, Ведищев, Узинский, Квитковских, Емченко

Самым результативным игроком в составе гостей стал разыгрывающий Патрик Миллер. На его счету 30 очков, а также два подбора и три результативные передачи. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал атакующий защитник Алекса Аврамович. В его активе 30 очков, один подбор и шесть результативные передач.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» на своей площадке примет питерский «Зенит». Встреча состоится 3 ноября. ЦСКА тоже сыграет дома, где примет «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт 2 ноября.

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