Баскетболисты ЦСКА прервали победную серию «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

В Москве на площадке «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный ЦСКА и лидер чемпионата краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра закончилась победой хозяев со счётом 92:91 (16:22, 24:20, 21:19, 31:30).

Таким образом, прервалась победная серия Краснодара из девяти побед, однако команда продолжит возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Для «Локомотива-Кубань» это поражение стало первым в этом сезоне.

Самым результативным игроком в составе гостей стал разыгрывающий Патрик Миллер. На его счету 30 очков, а также два подбора и три результативные передачи. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал атакующий защитник Алекса Аврамович. В его активе 30 очков, один подбор и шесть результативные передач.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» на своей площадке примет питерский «Зенит». Встреча состоится 3 ноября. ЦСКА тоже сыграет дома, где примет «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт 2 ноября.