Энтони Дэвис прокомментировал три победы «Лейкерс» на старте сезона НБА

31-летний американский звёздный баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», Энтони Дэвис после третьей победы подряд на старте сезона-2024/2025 сделал заявил, что команда изменилась.

«Мы смогли выстоять и дать понять лиге, что мы другая команда», — сказал Дэвис после игры журналистам.

В матче, прошедшем минувшей ночью, игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Сакраменто Кингз» со счётом 131:127. На счету Дэвиса 31 очко. Это третий матч, в котором Энтони набирает 30+ очков. Также звёздный Леброн Джеймс в матче оформил трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач.