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Энтони Дэвис прокомментировал три победы «Лейкерс» на старте сезона НБА

Энтони Дэвис прокомментировал три победы «Лейкерс» на старте сезона НБА
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31-летний американский звёздный баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», Энтони Дэвис после третьей победы подряд на старте сезона-2024/2025 сделал заявил, что команда изменилась.

«Мы смогли выстоять и дать понять лиге, что мы другая команда», — сказал Дэвис после игры журналистам.

В матче, прошедшем минувшей ночью, игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Сакраменто Кингз» со счётом 131:127. На счету Дэвиса 31 очко. Это третий матч, в котором Энтони набирает 30+ очков. Также звёздный Леброн Джеймс в матче оформил трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень
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