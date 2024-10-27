Эдвардс стал самым молодым игроком, покорившим отметку в 800 забитых трёхочковых в НБА

Звёздный игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком, который реализовал 800 трёхочковых бросков.

Эдвардс забил свой 800-й трёхочковый бросок в карьере в 305-й официальной игре, в первой четверти субботнего матча с «Торонто Рэпторс» на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе. Энтони покорилось это достижение в 23 года и 82 дня. Таким образом, Энтони стал пятым игроком в истории лиги, который смог реализовать столько трёхочковых бросков за 305 матчей или быстрее.

У «Тимбервулвз» на счету две победы в двух матчах на старте сезона-2024/2025. В матче с «Рэпторс» команда Эдвардса одержала победу со счётом 112:101. На счету Энтони 24 очка.