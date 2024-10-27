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Эдвардс стал самым молодым игроком, покорившим отметку в 800 забитых трёхочковых в НБА

Эдвардс стал самым молодым игроком, покорившим отметку в 800 забитых трёхочковых в НБА
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Звёздный игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком, который реализовал 800 трёхочковых бросков.

Эдвардс забил свой 800-й трёхочковый бросок в карьере в 305-й официальной игре, в первой четверти субботнего матча с «Торонто Рэпторс» на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе. Энтони покорилось это достижение в 23 года и 82 дня. Таким образом, Энтони стал пятым игроком в истории лиги, который смог реализовать столько трёхочковых бросков за 305 матчей или быстрее.

У «Тимбервулвз» на счету две победы в двух матчах на старте сезона-2024/2025. В матче с «Рэпторс» команда Эдвардса одержала победу со счётом 112:101. На счету Энтони 24 очка.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 101
Торонто Рэпторс
Торонто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Рэндл - 24, Дивинченцо - 16, Гобер - 15, Конли - 10, Рид - 10, Макдэниелс - 9, Александер-Уолкер - 4, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза
Торонто Рэпторс: Дик - 25, Барнс - 20, Агбаджи - 19, Баттл - 9, Пёлтль - 8, Фернанду - 6, Шид - 5, Буше - 4, Картон - 3, Могбо - 2, Темпл, Шомше, Митчелл
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