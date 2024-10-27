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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»
Андреас Пистиолис
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Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после драматичной победы над лидером Единой лиги краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Хочу снова поблагодарить болельщиков. Счастлив той поддержке, которую мы получаем здесь в начале сезона. Что касается матча, считаю, разница в одно очко не отражает реальной картины. Мы контролировали игру, и я рад тому старанию и настрою, который показала команда. Мы действовали всем сердцем», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА.

Сегодня, 27 октября, в Москве на площадке «Мегаспорт» ЦСКА нанёс лидеру чемпионата краснодарскому «Локомотиву-Кубань» первое поражение в этом сезоне. Игра закончилась победой хозяев со счётом 92:91 (16:22, 24:20, 21:19, 31:30).

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