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«Уралмаш» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги

«Уралмаш» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги
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27 октября в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялась очередная игра Единой лиги ВТБ, в которой встречались команды «Автодор» и «Уралмаш». Победу в матче одержали екатеринбургские баскетболисты — 100:81 (27:24; 28:17; 22:23, 23:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 100
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Джонс - 18, Кантер - 17, Беслач - 13, Пранаускис - 10, Агада - 7, Петенев - 7, Халдеев - 7, Кулешов - 2, Фёдоров, Наумов, Цыбиков, Сычков
Уралмаш: О'Брайант - 25, Уиттакер - 18, Мартин - 14, Нэльсон - 13, Зайцев - 11, Даглас - 11, Писклов - 6, Новиков - 2, Акрамов, Балашов, Михеев

Лучшим в составе «Автодора» стал Джамал Джонс, набравший в матче 18 очков (три трёхочковых попадания из шести), сделавший девять подборов и одну передачу. 17 очков на свой счёт записал Керем Кантер, совершивший также четыре подбора.

У «Уралмаша» отличился Джонни О'Брайант, который набрал в матче 25 очков, сделал три подбора и одну передачу. 14 очков, четыре подбора и четыре передачи на счету Джеремайи Мартина.

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