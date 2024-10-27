«Уралмаш» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги

27 октября в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялась очередная игра Единой лиги ВТБ, в которой встречались команды «Автодор» и «Уралмаш». Победу в матче одержали екатеринбургские баскетболисты — 100:81 (27:24; 28:17; 22:23, 23:17).

Лучшим в составе «Автодора» стал Джамал Джонс, набравший в матче 18 очков (три трёхочковых попадания из шести), сделавший девять подборов и одну передачу. 17 очков на свой счёт записал Керем Кантер, совершивший также четыре подбора.

У «Уралмаша» отличился Джонни О'Брайант, который набрал в матче 25 очков, сделал три подбора и одну передачу. 14 очков, четыре подбора и четыре передачи на счету Джеремайи Мартина.