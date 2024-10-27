Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма попал трёхочковый с «логотипа» в матче с «Хьюстон Рокетс». Игра прошла в ночь с 26 на 27 октября мск на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) и завершилась победой хозяев со счётом 109:106.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился форвард Джереми Сохан, на счету которого 12 набранных очков, семь подборов и два перехвата. Его одноклубник центровой Виктор Вембаньяма набрал 29 очков и сделал семь подборов.

В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Джейлен Грин — 29 очков, он также сделал шесть подборов. В следующем матче «Сан-Антонио» снова примет «Хьюстон». Игра состоится 29 октября.