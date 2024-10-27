Деррик Уайт и Кейд Каннингем обменялись данками друг через друга

Защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт и разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем отметились эффектными данками в очном матче, прошедшем в ночь с 26 на 27 октября. Игра состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте (США) и завершилась победой гостей со счётом 124:118.

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В составе победителей наибольшей результативностью отметился лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, четыре подбора и две результативные передачи. Его одноклубник лёгкий форвард Джейлен Браун оформил дабл-дабл: 24 очка, 10 подборов и пять передач.

В составе гостей больше всего очков (26) набрал американский защитник Джейден Айви, также он сделал пять подборов и шесть передач. Ещё один дабл-дабл в игре оформил разыгрывающий Кейд Каннингем, на счету которого 21 очко, 10 передач и шесть подборов.

Следующий матч «Детройт» проведёт в гостях с «Майами Хит». «Бостон» сыграет дома с «Милуоки Бакс».