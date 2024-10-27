Известный критик Леброна остался в восторге от игры Джеймса с «Сакраменто Кингз»

Североамериканский журналист Скип Бэйлесс, известный своей постоянной критикой в адрес звёздного четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, играющего за «Лос-Анджелес Лейкерс», остался в восторге от игры Джеймса в матче с «Сакраменто Кингз» в ночь на 27 октября.

«Ты поразил меня сегодня вечером. Я трепещу перед тобой, Леброн Джеймс, сегодня вечером. Сегодня вечером я с почтением отношусь к тебе… Сегодня вечером ты был королём против «Королей» [«Сакраменто Кингз»]», — приводит слова Бэйлесса издание The Sports Rush.

Леброн Джеймс в матче оформил трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач. Его команда победила со счётом 131:127.