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Известный критик Леброна остался в восторге от игры Джеймса с «Сакраменто Кингз»

Известный критик Леброна остался в восторге от игры Джеймса с «Сакраменто Кингз»
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Североамериканский журналист Скип Бэйлесс, известный своей постоянной критикой в адрес звёздного четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, играющего за «Лос-Анджелес Лейкерс», остался в восторге от игры Джеймса в матче с «Сакраменто Кингз» в ночь на 27 октября.

«Ты поразил меня сегодня вечером. Я трепещу перед тобой, Леброн Джеймс, сегодня вечером. Сегодня вечером я с почтением отношусь к тебе… Сегодня вечером ты был королём против «Королей» [«Сакраменто Кингз»]», — приводит слова Бэйлесса издание The Sports Rush.

Леброн Джеймс в матче оформил трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач. Его команда победила со счётом 131:127.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень
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