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Уэстбрук выразил недовольство симуляциями Хардена и толкнул его на паркет

Уэстбрук выразил недовольство симуляциями Хардена и толкнул его на паркет
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук открыто выразил недовольство тем, как защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден провоцирует оппонентов на фолы, и толкнул его на паркет. Инцидент состоялся по ходу матча, прошедшего в ночь с 26 на 27 октября. Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 109:104.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
104 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 22, Браун - 11, Гордон - 10, Портер - 9, Строутер - 8, Уэстбрук - 2, Уотсон - 1, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 37, Зубац - 24, Харден - 23, Данн - 11, Джонс - 9, Портер - 4, Батюм - 1, Хиланд, Коффи, Миллер, Мэнн, Браун, Джонс

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который записал в свой актив 41 очко. Лучшую результативность в составе «Клипперс» показал Норман Пауэлл, который записал в свой актив 37 очков. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 16 передач.

В следующем матче «Денвер» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Клипперс» проведут встречу с «Голден Стэйт Уорриорз». Матчи пройдут 29 и 28 октября соответственно.

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