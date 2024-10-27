Уэстбрук выразил недовольство симуляциями Хардена и толкнул его на паркет

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук открыто выразил недовольство тем, как защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден провоцирует оппонентов на фолы, и толкнул его на паркет. Инцидент состоялся по ходу матча, прошедшего в ночь с 26 на 27 октября. Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 109:104.

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Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который записал в свой актив 41 очко. Лучшую результативность в составе «Клипперс» показал Норман Пауэлл, который записал в свой актив 37 очков. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 16 передач.

В следующем матче «Денвер» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Клипперс» проведут встречу с «Голден Стэйт Уорриорз». Матчи пройдут 29 и 28 октября соответственно.