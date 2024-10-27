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Домантас Сабонис повторил достижение Ларри Бёрда по трипл-даблам в НБА

Домантас Сабонис повторил достижение Ларри Бёрда по трипл-даблам в НБА
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28-летний звёздный литовский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз», Домантас Сабонис в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» повторил достижение легендарного Ларри Бёрда по трипл-даблам в североамериканской лиге.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень

В ночь на 27 октября «Кингз» уступили «озёрникам» со счётом 127:131. Но Сабонис смог оформить в игре трип-дабл: он набрал 29 очков, совершил 12 подборов и 10 передач. И хоть его результативность не помогла команде одержать победу, но его трип-дабл позволил сравняться с легендарным игроком Ларри Бёрдом по количеству трип-даблов — 59.

В первой игре сезона команда Сабониса «Сакраменто» уступила «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 115:117. В ней Домантас смог набрать 24 очка и сделать восемь подборов.

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