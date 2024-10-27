Домантас Сабонис повторил достижение Ларри Бёрда по трипл-даблам в НБА

28-летний звёздный литовский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз», Домантас Сабонис в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» повторил достижение легендарного Ларри Бёрда по трипл-даблам в североамериканской лиге.

В ночь на 27 октября «Кингз» уступили «озёрникам» со счётом 127:131. Но Сабонис смог оформить в игре трип-дабл: он набрал 29 очков, совершил 12 подборов и 10 передач. И хоть его результативность не помогла команде одержать победу, но его трип-дабл позволил сравняться с легендарным игроком Ларри Бёрдом по количеству трип-даблов — 59.

В первой игре сезона команда Сабониса «Сакраменто» уступила «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 115:117. В ней Домантас смог набрать 24 очка и сделать восемь подборов.