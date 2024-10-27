«Парма» с разницей в три очка победила «Самару» в матче Единой лиги

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 92:89 (20:18, 20:27, 28:18, 24:26) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий центровой Ройс Хэмм. На его счету 26 очков, а также 11 подборов и одна передача. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 27 очков, сделал четыре подбора и пять передач.

В следующем туре «Парма» 3 ноября сыграет в Москве с МБА-МАИ. «Самара» 30 октября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».