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Кевин Дюрант назвал Луку Дончича «маленьким» после успешного броска

Кевин Дюрант назвал Луку Дончича «маленьким» после успешного броска
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант назвал разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича «маленьким», показав характерный жест. Игроки впоследствии начали трэш-ток. Матч прошёл в ночь с 26 на 27 октября в Финиксе (США). «Санз» победили со счётом 114:102.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 21, Нуркич - 18, Данн - 13, Джонс - 8, Моррис - 8, О'Нил - 7, Гиллеспи - 3, Пламли - 3, Ли - 2, Игодаро, Бол
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 22, Томпсон - 19, Гэффорд - 7, Лайвли - 5, Вашингтон - 5, Маршалл - 2, Клебер - 2, Гортман, Харди, Гримс, Пауэлл, Проспер, Динвидди, Моррис

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант во время матча достиг отметки в 29 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. Примечательно, что Дюрант стал восьмым игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.

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