Кевин Дюрант назвал Луку Дончича «маленьким» после успешного броска

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант назвал разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича «маленьким», показав характерный жест. Игроки впоследствии начали трэш-ток. Матч прошёл в ночь с 26 на 27 октября в Финиксе (США). «Санз» победили со счётом 114:102.

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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант во время матча достиг отметки в 29 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. Примечательно, что Дюрант стал восьмым игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.