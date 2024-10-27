Трёхкратный чемпион НБА заявил, что мог бы быть разбавленной версией Клэя Томпсона

37-летний американский баскетболист и трёхкратный чемпион лиги, объявивший о завершении карьеры в октябре, Дэнни Грин заявил, что был бы «суперролевым игроком», следуя модели двустороннего атакующего защитника Клэя Томпсона.

«Я бы не сказал, что я какая-то звезда, но я мог бы быть суперролевым игроком. Я мог бы быть разбавленной версией Клэя Томпсона. Клэй очень хорош в том, что он делает, как двусторонний атакующий защитник», — приводит слова Грина издание Fadeaway World.

Свой последний сезон в НБА Грин провёл в составе «Филадельфии Сиксерс». Дэнни является одним из четырёх игроков в истории НБА, которые выигрывали чемпионаты с тремя разными командами (в 2014-м с «Сан-Антонио», в 2019-м с «Торонто», в 2020-м с «Лейкерс»). Томпсон в межсезонье перешёл в «Даллас Маверикс».