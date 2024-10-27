Игрок ЦСКА Антонов: было бы Аврамовичу 50 лет, он бы набрал 50 очков в матче с «Локо»

Капитан ЦСКА Семён Антонов высоко оценил вклад сербского защитника Алексы Аврамовича в победу над «Локомотивом‑Кубань». Армейцы победили представителей Краснодара со счётом 92:91.

— Борьба сегодня была очень напряжённая. Довольны, что прервали длительную беспроигрышную серию соперника?

— У нас не было какой‑то определённой задачи, вроде той, что не позволить «Локомотиву‑Кубань» продлить серию. Мы играли против организованной команды, которая в нынешнем сезоне начала показывать хороший агрессивный и тактический баскетбол. Поэтому главной задачей было выполнять план на матч. Мы ожидали такой плотной игры. В конце, последние минут шесть, уже была больше индивидуальная игра. То есть Алекса Аврамович против Патрика Миллера. Обычно такие напряжённые матчи в концовке решаются за счёт индивидуального мастерства игроков.

— Словом, Алекса, накануне отметивший 30‑летие, поймал кураж и набрал 30 очков?

— Да, если бы ему 50 исполнилось, он бы 50 забил. Хорошая игра, он использовал те возможности, которые позволял соперник. Если мы растягивали оборону и давали ему возможность играть в один, он прекрасно этим пользовался. Ну, а из минусов… Конечно, нам надо заканчивать игру намного сильнее. Вели в какой‑то момент «+8», но за счёт наших ошибок позволили сопернику затащить нас в очень нервную и неприятную концовку, — приводит слова Антонова портал «Матч ТВ».