Тренер «Локо» Ведищев высказался об ошибке в решающем моменте матча с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о допущенной Би Джеем Джонсоном ошибке в решающем эпизоде матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда уступила ЦСКА со счётом 91:92.

«Бросок Би Джея Джонсона после тайм-аута при счёте «-1» был одной из опций. Но ситуация, в которой он оказался, требовала другого продолжения — он должен был сделать фейк и пойти внутрь.

Он решил бросить. Это был его выбор, который, наверное, стал ключевым в этой истории», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 3 ноября примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург). В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).