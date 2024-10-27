Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локо» Ведищев высказался об ошибке в решающем моменте матча с ЦСКА

Тренер «Локо» Ведищев высказался об ошибке в решающем моменте матча с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о допущенной Би Джеем Джонсоном ошибке в решающем эпизоде матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда уступила ЦСКА со счётом 91:92.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Аврамович - 30, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Курбанов - 6, М'Бай - 4, Ухов - 3, Антонов - 2, Уэйр, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Темиров - 14, Уэйли - 12, Кливленд - 9, Елатонцев - 9, Джонсон - 7, Ищенко - 6, Мартюк - 4, Ведищев, Узинский, Квитковских, Емченко

«Бросок Би Джея Джонсона после тайм-аута при счёте «-1» был одной из опций. Но ситуация, в которой он оказался, требовала другого продолжения — он должен был сделать фейк и пойти внутрь.

Он решил бросить. Это был его выбор, который, наверное, стал ключевым в этой истории», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 3 ноября примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург). В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

Сейчас читают:
«Локо» не смог вытащить концовку с ЦСКА, но доказал, что является претендентом на титул
«Локо» не смог вытащить концовку с ЦСКА, но доказал, что является претендентом на титул
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android