Защитник ЦСКА Ухов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»

29-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, Иван Ухов прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Армейцы обыграли баскетболистов краснодарской команды со счётом 92:91. На счету Ухова в матче три очка, семь подборов, две передачи и один перехват.

«У нас присутствовала какая‑то уверенность, что доведём игру до победы в основное время. Сегодня были «качели», упорная борьба. Потому что «Локомотив-Кубань» действительно набрал очень хороший ход, шли без поражений. В плане нападения они очень сильны. Мы находили свободные мячи, но мазали, а «Локомотив» этим пользовался и забивал в ответной атаке.

Выиграли сегодня за счёт защиты и правильных решений. Понятно, что в концовке могли сыграть намного увереннее и лучше, но сделали невынужденные потери и довели дело до напряжённого финала», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

«Локомотив-Кубань» потерпел своё первое поражение за 10 матчей сезона-2024/2025, и продолжает возглавлять Единую лигу. ЦСКА идёт на втором месте, проиграв за девять матчей единожды — клубу «Пари НН».