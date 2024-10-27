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Защитник ЦСКА Ухов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»

Защитник ЦСКА Ухов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»
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29-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, Иван Ухов прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Армейцы обыграли баскетболистов краснодарской команды со счётом 92:91. На счету Ухова в матче три очка, семь подборов, две передачи и один перехват.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Аврамович - 30, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Курбанов - 6, М'Бай - 4, Ухов - 3, Антонов - 2, Уэйр, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Темиров - 14, Уэйли - 12, Кливленд - 9, Елатонцев - 9, Джонсон - 7, Ищенко - 6, Мартюк - 4, Ведищев, Узинский, Квитковских, Емченко

«У нас присутствовала какая‑то уверенность, что доведём игру до победы в основное время. Сегодня были «качели», упорная борьба. Потому что «Локомотив-Кубань» действительно набрал очень хороший ход, шли без поражений. В плане нападения они очень сильны. Мы находили свободные мячи, но мазали, а «Локомотив» этим пользовался и забивал в ответной атаке.

Выиграли сегодня за счёт защиты и правильных решений. Понятно, что в концовке могли сыграть намного увереннее и лучше, но сделали невынужденные потери и довели дело до напряжённого финала», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

«Локомотив-Кубань» потерпел своё первое поражение за 10 матчей сезона-2024/2025, и продолжает возглавлять Единую лигу. ЦСКА идёт на втором месте, проиграв за девять матчей единожды — клубу «Пари НН».

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