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«Они запускают серпантин». Комментаторы «Сакраменто» высмеяли победу «Лейкерс» в матче НБА

«Они запускают серпантин». Комментаторы «Сакраменто» высмеяли победу «Лейкерс» в матче НБА
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Сегодня, 27 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 131:127 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень

Примечательно, что после завершения встречи комментаторы «Сакраменто» в саркастической манере высказались по поводу победы «Лейкерс».

ВИДЕО

— О боже! Они запускают серпантин с потолка.

— Это что, седьмая игра серии?

— Они только что забили! Представь, это первая победа Энтони Дэвиса над Домантасом Сабонисом.

— Точно!

— Так что они будут праздновать здесь. Счёт 131:127.

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