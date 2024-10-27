«Они запускают серпантин». Комментаторы «Сакраменто» высмеяли победу «Лейкерс» в матче НБА

Сегодня, 27 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 131:127 в пользу домашней команды.

Примечательно, что после завершения встречи комментаторы «Сакраменто» в саркастической манере высказались по поводу победы «Лейкерс».

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— О боже! Они запускают серпантин с потолка.

— Это что, седьмая игра серии?

— Они только что забили! Представь, это первая победа Энтони Дэвиса над Домантасом Сабонисом.

— Точно!

— Так что они будут праздновать здесь. Счёт 131:127.