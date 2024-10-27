Сына легенды НБА выбрали на драфте Лиги развития

Диджей Родман, сын члена Зала славы баскетбола и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Денниса Родмана, выбран на драфте Лиги развития командой Capital City Go-Go — фарм-клубом «Вашингтон Уизардс». Об этом сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети X (ранее Twitter).

«Официально: Capital City Go-Go выбрали Диджея Родмана из Университета Южной Калифорнии под 43-м номером на драфте G-лиги», — говорится в сообщении клуба.

Диджею Родману 23 года. В своем первом сезоне в студенческом баскетболе он набирал в среднем 1,7 очка и делал 1,9 подбора за игру. Во втором сезоне его показатели составили 6,1 очка и 3,7 подбора за игру. После того как Родман не был выбран на драфте НБА 2024 года, он играл за «Лос-Анджелес Клипперс» в Летней лиге НБА 2024 года.